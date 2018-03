Wetenschap en techniek in bib 02 maart 2018

De bibliotheek van Dendermonde trapt dit weekend officieel de Jeugdboekenmaand op gang. Dat gebeurt op zondag 4 maart met een Eureka-doebeurs. De Jeugdboekenmaand staat dan ook in het thema 'wetenschap en techniek'. Tussen 9 en 13 uur valt er vanalles te ontdekken en experimenteren in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Er wachten robots in alle kleuren en maten om te spelen en te programmeren. Wie wil, kan er ook aan de slag met Lego. Kinderen ontdekken het Green screen, leren bij over elektriciteit met Little bits, kunnen pop-up boeken maken en tekenen met 3D-pennen. Iedereen is welkom in de jeugdafdeling van de bib. Aan de feestelijke opening wordt een ontbijtreceptie gekoppeld. De Jeugdboekenmaand zelf loopt tot 31 maart. Van 4 tot 7 maart vindt een thematische boekenverkoop van informatieve boeken uit de jeugdafdeling plaats. De bib lanceert bovendien een eigen 'makerspace' om te experimenteren. (DND)