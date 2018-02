Werkmateriaal gestolen 06 februari 2018

De politie van Dendermonde heeft gisteren twee diefstallen van werkmateriaal vastgesteld. De eerste vaststellingen werden gedaan om 5 uur in de Jef Scheirsstraat in Oudegem bij Dendermonde. Daar werd de zijdeur van een vrachtwagen open gemaakt en gingen de daders aan de haal met het materiaal. Ook in de Galeidestraat in Dendermonde werd er werkmateriaal gestolen. Dit keer wel uit een opslagruimte. De deur werd er ook geforceerd. Er is nog geen spoor naar de daders. (KBD)