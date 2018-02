Werkmateriaal en fiets van buren gestolen 24 februari 2018

In de Galeidestraat in Dendermonde hebben onbekenden ingebroken in een stalling. De daders verschaften zich toegang door eerst een tuindraad open te knippen. Eenmaal binnen werd er werkmateriaal gestolen. Bij de buren gingen dieven aan de haal met een fiets. Het is niet bekend of het om dezelfde daders gaat. (KBD)