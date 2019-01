Werkloosheid daalt, aantal leefloners stijgt Nele Dooms

29 januari 2019

15u14 0 Dendermonde De werkloosheid in het arrondissement Dendermonde is fors gedaald. Het aantal leefloners stijgt dan weer fel. Dat blijkt uit cijfers van het ACV Oost-Vlaanderen.

In vier jaar tijd, tussen december 2014 en november 2018, daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen in het arrondissement Dendermonde met 22 procent. Dat zijn concreet 942 personen minder, of een daling van 1 op 5. Deze cijfers liggen in lijn met de andere regio’s in Oost-Vlaanderen, waar de daling gemiddeld 21 procent bedraagt. De grootste daling is op te tekenen bij jongeren tot 25 jaar (-46%). Bij de vijftigplussers vertonen de cijfers de laagste daling, maar ook daar bedraagt die toch nog 8 procent.

Tegelijk blijken wel meer mensen beroep te moeten doen op een leefloon, vooral jongeren. Het aantal groeit elk jaar aan. Er kwamen in 2018 maar liefst 69 procent meer leefloners bij dan vier jaar geleden in 2014. Die groei ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 53 procent. Concreet moet 1 op 250 inwoners in het arrondissement Dendermonde het met een leefloon rooien. 348 jongeren tussen 18 en 30 uit deze regio moeten rondkomen met een leefloon. Dat is 42 procent van het totaal aantal leefloners. Het aantal jongeren dat een beroep moet doen op een leefloon, steeg in vier jaar tijd met 75 procent.

Dat de cijfers van werkloosheid zakken, heeft volgens Marc Peelman van het ACV ook te maken met maatregelen waardoor werkzoekenden geen recht meer hebben op een uitkering of die na een tijd verliezen. “Wie zijn werkloosheidsuitkering na verloop van tijd verliest omdat hij niet kan aantonen dat hij voldoende inspanning deed om werk te vinden, verdwijnt uit de werkloosheidsstatistieken en valt dan terug op een leefloon”, legt hij uit. “Het gaat dan om een verschuiving van uitkering, van de ene statistiek naar de andere. En dus blijven er toch meer mensen op zoek naar werk dan de cijfers laten uitschijnen.”