Werken parking Olympos naderen einde Nele Dooms

15 januari 2019

De wegen- en rioleringswerken die momenteel aan de gang zijn op de parking en aan de toegangsweg van zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde, naderen stilaan hun einde. Tegen eind januari moet deze eerste fase van het rioleringsproject Kalendijk achter de rug zijn. Dan kunnen de toegangsweg en parking weer opengesteld worden voor bezoekers van het zwembad. De aannemer is momenteel bezig met aanleggen van voetpaden en plaatsen van de boordstenen. De werken ter hoogte van Olympos startten na de krokusvakantie en moesten normaal afgrond zijn voor het begin van de kerstvakantie. Maar door enkele onvoorziene zaken liep het project vertraging op. Als deze fase achter de rug is, zal de aannemer ter hoogte van de Kalendijk zelf beginnen. De straat wordt in drie fasen heraangelegd. Het wegen- en rioleringsproject Kalendijk moet ervoor zorgen dat vuil afvalwater van bewoners en van zwembad Olympos niet meer in de Vondelbeek terecht komt. Daarvoor wordt een gescheiden riolering aangelegd. De straat van de Kalendijk zelf moet een woonerf worden. De werken zullen in totaal ongeveer negen maanden duren. Verwacht wordt dat tegen de zomer van 2019 het hele project klaar zal zijn.