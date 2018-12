Werken Kalendijk monden uit in parkeerchaos aan toegang Olympos Toegang zal iets langer dan verwacht afgesloten blijven Nele Dooms

03 december 2018

14u47 0 Dendermonde De wegen- en rioleringswerken die begonnen zijn aan de Kalendijk, op de parking van zwembad Olympos, zorgen voor parkeerchaos. Wildparkeerders vernielen de grasbermen. Het stadsbestuur start nu met een sensibilisatieactie. De parking van Olympos zal overigens ook in de kerstvakantie gesloten blijven, omdat de werken wat vertraging opgelopen hebben.

Na jaren en jaren plannen, is een aannemer in november, vlak na de herfstvakantie, begonnen met het wegen- en rioleringsproject Kalendijk. De straat moet een woonerf worden en overal komt gescheiden riolering, zodat het vuile afvalwater van buurtbewoners en zwembad Olympos de Vondelbeek niet langer vervuilt. In een eerste fase nemen werklui de toegangsweg tot Olympos en de omgeving van de parking daar onder handen.

Dat zorgt ervoor dat de toegang tot Olympos ter hoogte van de LeopoldII-laan is afgesloten met grote nadarhekken, zodat bezoekers niet met hun wagen op het terrein kunnen om die daar te parkeren. Zij moeten dus elders een parkeerplaats zoeken, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Heel wat chauffeurs kiezen ervoor om op de grasbermen vlakbij de toegangsweg te parkeren. Ze moeten daarbij het fietspad dwarsen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Bovendien wordt het gras in de bermen helemaal kapotgereden.

“Nochtans hebben we initiatief genomen om chauffeurs die niet meer op de parking Olympos konden een alternatief aan te bieden”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Daarvoor is de parking aan complex De Mechelse Poort, wat verderop op de hoek van de LeopeoldII-laan met de Oude Vest, gratis opengesteld. Dat is op wandelafstand van het zwembad en dus perfect bruikbaar.”

Om de parkeerchaos in te dijken zal de politie de komende weken extra controles uitvoeren. “Als agenten situaties opmerken die voor onveiligheid zorgen, zullen ze verbaliseren”, zegt Dierick. “Voor wildparkeerders op de bermen , gaan we eerst sensibiliserend werken en aanraden elders te parkeren. De ondergrond is daar ondertussen pure modder, aangenaam kan dat toch ook niet zijn om uit te stappen. Na de werken Kalendijk zullen we overigens de grasbermen volledig heraanleggen. Daarna zal er zeker niet meer op geparkeerd mogen worden.”

Normaal gezien was voorzien dat de toegangsweg naar Olympos tegen de kerstvakantie weer open zou zijn. Maar de werken liepen wat vertraging op door enkele problemen met de nutsleidingen. “Die zijn ondertussen opgelost, maar de aannemer zal dus wat langer aan de slag zijn op deze plek”, zegt Dierick. “De parking zal daardoor spijtig genoeg ook in de kerstvakantie nog afgesloten zijn.”

Begin 2019 zal de Kalendijk zelf aan de beurt zijn. De straat wordt in drie fasen heraangelegd. Telkens wordt een deel riolering aangelegd en vervolgens dichtgelegd met steenslag. De volledige afwerking van de rijweg zelf is een vijfde fase. De werken zullen in totaal ongeveer negen maanden duren. Verwacht wordt dat tegen de zomer van 2019 het hele project klaar zal zijn.