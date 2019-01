Werken Kalendijk gaan nieuwe fase in Nele Dooms

28 januari 2019

17u56 0

De wegen- en rioleringswerken van de Kalendijk in Dendermonde gaan een nieuwe fase in. In februari start de aannemer met de aanleg van nieuwe gescheiden riolering vanaf de laatste bocht aan de Kalendijk tot huisnummer 29. Dat zal ongeveer drie weken duren. Een derde fase, in maart, omvat de aanleg van de riolering vanaf de bocht tot huisnummer 14. Vervolgens is in april het laatste deel tot huisnummer 1 aan de beurt. Tegen de zomer moeten uiteindelijk ook alle wegenwerken in de Kalendijk en de aanleg van riolering achter de woningen achter de rug zijn. Eerder was de aannemer bezig op de parking en toegangsweg van zwembad Olympos. Die gaat eerstdaags weer open omdat deze eerste fase afgerond wordt. De wegen- en rioleringswerken worden uitgevoerd om een gescheiden riolering aan te leggen zodat het afvalwater van het zwembad en de bewoners van de Kalendijk de Vondelbeek niet meer vevuilt. De Kalendijk zelf wordt heraangelegd tot woonerf.