Werken in Zandstraat Nele Dooms

28 februari 2019

16u08 0

In de Zandstraat in Appels vinden volgende week werken plaats. In opdracht van Aquafin moet een aannemer een putdeksel in de rijbaan, ter hoogte van huisnummer 95, vervangen. Deze werken starten op maandag 4 maart na de ochtendspits en duren drie dagen. Ter hoogte van de werfzone zal een tijdelijk parkeerverbod gelden. Het verkeer moet beurtelings passeren. Dat kan voor verkeershinder zorgen. Voetgangers en fietsers kunnen veilig langs de werken door.