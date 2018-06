Werken in Spoorwegstraat 28 juni 2018

In de Spoorwegstraat vinden binnenkort werken plaats. De aannemer plant de ingreep gedurende vijf werkdagen, in de periode tussen 1 en 13 juli. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Telenet. De straat moet opengebroken worden om kabels aan te leggen. De werkzone situeert zich ter hoogte van huisnummer 169. De rijbaan wordt in twee delen opengelegd. Chauffeurs moeten beurtelings langs de werfzone rijden. Voor voetgangers en fietsers wordt een veilige doorgang voorzien. (DND)