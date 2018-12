Werken in Korte Dijkstraat Nele Dooms

01 december 2018

14u42 0

Er zal zich de komende weken verkeershinder voordoen in de Korte Dijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Er vinden van maandag 3 tot en met vrijdag 21 december werken aan de nutsleidingen plaats. Naar aanleiding hiervan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de straat. Alleen het verkeer vanop de Mechelsesteenweg kan de Korte Dijkstraat dan nog inrijden. Chaffeurs die van de Lange Dijkstraat komen moeten rond rijden. Er is een plaatselijke wegomleiding voorzien.