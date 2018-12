Werken in Hunnenbergstraat Nele Dooms

12 december 2018

In het kader van de heraanleg van de verkeersomgeving van papierproducent VPK in Oudegem om de buurt veiliger en leefbaarder te maken, vinden er momenteel werken plaats in de Hunnenbergstraat. De aannemer is er tot 21 december aan de slag ter hoogte van huisnummer 19. Ter hoogte van de werfzone is de Hunnenbergstraat volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. De nabijgelegen begraafplaats blijft wel toegankelijk. Tussen de Varenbergstraat en de werfzone in de Hunnenbergstraat is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Hunnenbergstraat zullen na de herinrichting geen vrachtwagens meer komen. Dit moet een mooie, aangename woonstraat worden. Er komt ook extra groen en bomen.