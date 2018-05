Werken in Dijkstraat 04 mei 2018

Er vinden binnenkort werken plaats in de Bogaerdstraat, ter hoogte van huisnummer 33, in Dendermonde. Er worden prefabelementen gebracht met een mobiele kraan en er zal ook een betonpomp en -mixer geplaatst worden. De werken vinden plaats tussen donderdag 10 mei en dinsdag 26 juni. De Bogaerdstraat wordt tijdens deze werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestuurders moeten een omleiding volgen via de Oude Vest, Papiermolenstraat, Werf, Koningin Astridlaan en Dijkstraat. Voetgangers kunnen wel passeren langs de werfzone. (DND)