Werken Gentsesteenweg sneller klaar Nele Dooms

20 november 2018

De werken van Aquafin op de Gentsesteenweg in Dendermonde, in het verlengde van de Noordlaan, zijn sneller klaar dan gepland. Normaal gezien zouden ze tot en met woensdag 21 november duren, maar de aannemer heeft ze nu al afgerond. Dat is goed nieuws want de werken zorgden voor flink wat verkeersellende. Door het project was het op de Noordlaan in beide richtingen erg lang aanschuiven. Er ontstonden verkeersopstoppingen omdat er ter hoogte van de werfzone aan de Gentsesteenweg met tijdelijke verkeerslichten werd gewerkt. Dat is nu opgelost.