Werken Bevrijdingslaan zorgen voor hinder Nele Dooms

06 januari 2019

10u14 0

Er zullen de komende weken werken plaatsvinden aan de Bevrijdingslaan in Appels. De werfzone situeert zich in de omgeving van huisnummer 208. De werken start op maandag 7 januari en duren tot 1 februari. De aannemer zal een deel van de rijbaan en de parkeerstrook innemen, zodat die afgesloten worden voor het verkeer. De werken worden uitgevoerd in drie fasen, waarbij telkens 1 rijvak toegankelijk blijft. Het verkeer kan dan beurtelings via tijdelijke verkeerslichten aan de werfzone passeren. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken. Naar aanleiding van dit project wordt er serieuze verkeershinder verwacht.