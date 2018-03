Werken Begijnhoflaan duren week langer 30 maart 2018

De werken in de Begijnhoflaan in Dendermonde duren een week langer dan gepland. Oorzaak zijn vertragingen in het werkschema van de aannemer. De hele Begijnhoflaan krijgt nieuw openbaar groen. De bomen en planten waren er aan vervanging toe.





Ze werden destijds in te kleine plantvakken geplant. Daardoor drukten boomwortels de wegverharding omhoog. Om dit probleem op te lossen, voorziet de stad nu grotere plantvakken. Daarin komt een boom en een onderbegroeiing met vaste planten. Alle bestaande bomen zijn dus geveld, nieuwe plantvakken voorzien en de nodige heraanplantingen gerealiseerd. Vervolgens worden nu de beschadigde parkeerstroken en voetpaden hersteld. Naar aanleiding hiervan geldt op verschillende plaatsen een tijdelijk parkeerverbod. Tot 6 april is dat langs de straatzijde aan de even huisnummers. Van 9 tot 27 april mag niet geparkeerd worden aan de kant van de oneven huisnummers.





Tegen eind april moeten de werken achter de rug zijn. (DND)