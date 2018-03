Werken aan Zijpestraat 09 maart 2018

Er vinden volgende week werken plaats in de Zijpestraat. Het gaat om metselwerken en plaatsen van muurisolatie. Voor de veiligheid ter hoogte van de werf, wordt de straat afgesloten voor verkeer. Chauffeurs moeten een wegomlegging volgen via de Ouburg, Mespelarestraat, Zijpestraat, Hof ten Bos en Varenbergstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog in de Zijpestraat passeren. Voor hen is er een veilige passage van één meter breed. De werken starten op dinsdag 13 maart en eindigen op dinsdag 27 maart. (DND)