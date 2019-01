Werken aan overweg in Buisstraat Nele Dooms

13 januari 2019

Er vinden de komende week werken plaats in de Buisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Een aannemer gaat er aan de slag aan de spoorwegoverweg ter hoogte van huisnummer 10. De werken zijn gepland van maandag 14 januari tot 24 januari 2019. Hierdoor kan het verkeer niet door. Chauffeurs moeten omrijden. Er is een wegomlegging voorzien via de Spoorwegstraat, de Elsbosstraat, de Hullekenstraat, de Bareelstraat en de Pastoor Claeystraat.