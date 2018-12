Werken aan nutsleidingen in Molenstraat Nele Dooms

01 december 2018

Er vinden aanstaande week werken plaats in de Molenstraat in Dendermonde. Een aannemer gaat er in opdracht van Fluvius Eandis aan de slag om nutsleidingen voor gas aan te leggen. De werfzone situeert zich ter hoogte van huisnummer 32. De werken zullen plaatsvinden van woensdag 5 tot dinsdag 18 december. Dit kan voor enige hinder in de straat zorgen. Chauffeurs moeten de plaatselijke signalisatie goed volgen.