Werken aan nutsleidingen aan Begijnhof Nele Dooms

30 november 2018

Aan het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde zullen de komende weken werken aan de nutsleidingen plaatsvinden. Die gaan een heraanleg van de wegenis op de site vooraf. Eandis laat de werken starten vanaf dinsdag 4 december. Tegen de kerstvakantie moeten ze achter de rug zijn. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze werken zullen regelmatig materialen geleverd worden ter hoogte van de ingang van het Begijnhof, aan de Brusselsestraat. Daardoor zal in de Brusselsestraat plaatselijk een parkeerverbod gelden. Er wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Brusselsestraat vanaf huisnummer 35. Verkeer dat van de Oude Vest komt, kan doorrijden. Bestuurders van op de Leopold II-laan moeten omrijden via de Leopold II-laan, de Lindanusstraat en Oude Vest.