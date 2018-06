Werken aan fietspad 06 juni 2018

02u53 0

Er vinden deze week werken plaats aan het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de N41, in de richting van Dendermonde. Het fietspad wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. Fietsers kunnen via een veilig afgesloten doorgang verder fietsen. Daarvoor wordt de voorsorteerstrook aan het kruispunt ingenomen. Daardoor moet het verkeer wel over één rijstrook en dat zorgt voor serieus wat verkeershinder. De werken duren tot en met vrijdag 8 juni. (DND)