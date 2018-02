Werken aan Administratief Centrum van start 16 februari 2018

Vanaf vandaag starten de verbouwingen aan de Stadswinkel ter hoogte van het Administratief Centrum in Dendermonde. De Stadswinkel komt in de overdekte voorzijde aan de kant van Franz Courtensstraat. De bewoners kunnen er terecht voor hun zaken snel af te halen, aan te vragen of te kopen.





Er komt een balie voor vier medewerkers en een onthaal. De verbouwingen worden uitgevoerd om de bewoners beter te kunnen bedienen, al zal het wel wat hinder met zich meebrengen. Tijdens de werken zal het Administratief Centrum enkel bereikbaar zijn langs de Noordlaan of de Kazernestraat via de trappen. De werkzaamheden zullen duren tot in het najaar. Tegelijkertijd zullen ook de werken aan het pleintje tegenover het centrum plaatsvinden. De boom die er nu staat, zal gerooid worden en er zal een eikenboom geplant worden, die als vredesboom moet dienen. Bedoeling is om het pleintje een pak aangenamer te maken. Ook hier zal wat hinder ontstaan door de werken.





In juli zal de Franz Courtensstraat ook twee weken afgesloten worden om de werken vlot te laten verlopen. In het najaar van 2018 moet alles klaar zijn. (KBD)