Wereldvrouwendag vol muziek 06 maart 2018

02u57 0

Dendermonde laat Wereldvrouwendag niet onopgemerkt voorbij gaan. De dag staat in het teken van muziek en vindt plaats op zaterdag 10 maart. Iedereen is welkom in Zaal 't Sestisch van de Dendermondse bibliotheek. Tussen 14 en 15 uur vinden er optredens van het Wereldkoor en Aimé Mugisha met keyboard plaats. Aanschuiven aan een dessertenbuffet kan vanaf 15 uur. Iedereen brengt iets lekkers mee om te delen. Vanaf 15.30 uur starten workshops papierbloemen maken en kaligrafie, en kinderen maken muziekinstrumenten. Ondertussen zorgen Ledebird en Mirthe en Lore van "A Murder in Mississippi" voor muziek. De kinderen treden met hun zelfgemaakte muziekinstrumenten op om 16.15 uur. Daarna kan nog nagepraat worden tot 17.30 uur. Om dit mogelijk te maken, werkt de bib samen met onder andere ABVV, Femma, Integratie&Inburgering en Viva. De toegang is gratis. De bibliotheek bevindt zich aan de Kerkstraat 11. Info: 052/25.92.84. (DND)