Wereldlichtjesdag op campus De Kroon Nele Dooms

06 december 2018

Wereldlichtjesdag zal in Dendermonde niet zomaar voorbij gaan. Op campus De Kroon zal op zondag 9 december een herdenkingsmoment plaatsvinden. Wie thuis een kaarsje wil doen branden ter nagedachtenis van overleden kinderen, kan in De Kroon een wereldlichtje afhalen.

“Elk jaar wordt op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag gehouden”, legt Nele Cleemput, bezieler van de Dendermondse deelname uit. “Op die dag steken mensen om 19 uur lokale tijd overal ter wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kindje was of hoe lang het geleden is. Door de kaarsjes minstens één uur te laten branden, ontstaat een warm teken van steun en verbondenheid voor iedereen die een kind herdenkt. Het leek goed om dit ook in Dendermonde te doen en zo ouders, vrienden en familie van een overleden kind een hart onder de riem te steken.”

Het opvoedingspunt, gehuisvest in het Huis van het Kind De Kroon aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, deelt daarvoor momenteel ‘Wereldlichtjesdag-kaarsjes’ uit. Wie er eentje wil, kan dat gewoon afhalen aan het onthaal van de campus. Er werden ondertussen al meer dan tweehonderd kaarsjes afgehaald om ze zondagavond te laten branden. Dat delen kan op instagram met #igdendermonde en via de Facebook-pagina van de stad.

Op campus De Kroon vindt bovendien op zondag 9 december vanaf 18.30 uur een herdenkingsmoment plaats. Iedereen is welkom. Om 19 uur steken aanwezigen hun kaarsjes aan. Nadien kan er nog gezellige nagepraat worden met een hartverwarmend drankje. Info: opvoedingspunt@dendermonde.