Wereldcafé met exotische muziek 20 juni 2018

De Wereldraad van Dendermonde organiseert op donderdag 21 juni een wereldcafé. Dat gebeurt in Le Jardin Créole, de zomerbar in de tuin van Cultuurcentrum Belgica in hartje stad. Wie begaan is met de Noord-Zuidproblematiek en houdt van exotische muziek, kan er terecht. In de tuin kan iedereen vanaf 20 uur kennismaken met de activiteiten en initiatieven van de Wereldraad. Bovendien brengen Wereldkoren uit Dendermonde en omgeving er een uniek repertoire. Bezoekers mogen zich aan djembé- en wereldmuziek verwachten. De raad reikt ook de wereldraadprijs uit aan de meest verdienstelijke persoon voor Noord-Zuidwerking. De toegang is gratis. Info: 052/25.11.25 of via wereldraad@dendermonde.be.





(DND)