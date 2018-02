Welkom in het poppenparadijs BBC KLOPT VOOR LES MISÉRABLES AAN BIJ CREATIEF TALENT CHRISTIANA NELE DOOMS

01 februari 2018

02u38 0 Dendermonde Drukke tijden voor poppenmaakster Christiana Moens (74) uit Baasrode. Voor de BBC-verfilming van Les Misérables moet ze maar liefst vier poppen maken. De opnames daarvan starten volgende maand. Aan ervaring heeft Moens geen gebrek; ze maakt al klassieke poppen sinds de jaren '90. Heel haar woning ademt poppen uit.

Wie bij Christiana Moens thuis, in het pittoreske Vlassenbroek, binnenkomt, stapt een andere wereld binnen. Overal staan of zitten poppen, elk hoekje en kantje is ermee gevuld. Ertussen staan naaimachines en liggen stoffen, porselein, leder en attributen. Moens is dan ook hele dagen bezig met maken van poppen, al jaren aan een stuk. Dezer dagen steekt ze een tandje bij. Tegen volgende week moeten immers vier identieke poppen voor het televisieproject van 'Les Misérables' klaar zijn.





De BBC plant een herwerking van het historische drama Les Misérables, van Victor Hugo. Het gaat om een zesdelige reeks op basis van het historische boek. Voor de opnames wordt ook met ons land samengewerkt. Zo vinden opnames plaats op diverse locaties in België en zal ook Belgisch talent ingezet worden voor de cast. Bovendien zal de pop van het meisje Cosette dus van Dendermondse makelij zijn.





Hele eer

"Ik vind het een hele eer dat de TV-makers bij mij terecht kwamen voor deze poppen", zegt Moens. "In eerste instantie waren ze bij een vriendin van mij beland, maar zij maakt meer hedendaagse poppen. Omdat de makers op zoek waren naar een klassieke pop, zelfs van voor 1900, verwees zij hen door naar mij."





Moens werkt met vloeibaar porselein dat afgebakken wordt voor hoofd, borstplaat, benen en armen. Het lijfje bestaat uit leder. De kleertjes van de pop worden in echte zijde gemaakt. "En de ogen zijn in email. Net als bij authentieke oude poppen", zegt Christiane. "Tegenwoordig worden kristallen ogen gebruikt. Maar voor deze poppen moet het historisch correct zijn, ook al betekent dit meer werk. Elk laagje kleur moet apart gebakken worden. Voor de oogjes betekent dit liefst zeven keer in de oven."





Poppenschool

Moens legt haar hele ziel in de poppen. Dat doet ze al jaren voor alle poppen die ze maakt. "Het is allemaal begonnen toen ik een poppenatelier in Gent bezocht", vertelt ze. "Ik baatte in die tijd café Meiregat in Baasrode uit, maar raakte compleet verslingerd aan poppen. Dat sprak me zo aan dat ik ze ook zelf wilde kunnen maken. Ik ben lessen beginnen volgen en wilde altijd maar beter worden. Uiteindelijk gaf ik ook vijf jaar les aan de poppenschool in Brugge. Honderden exemplaren heb ik in al die jaren tijd al vervaardigd."





Het is overigens niet de eerste keer dat Christiana poppen maakt voor een film. Ook de pop op de affiche van de film 'La Sicilia' van regisseur Luc Pien uit 1997 is van haar hand. Voor de poppen van Les Misérables, die zestig meter groot moeten zijn, kreeg de vrouw één maand de tijd. "Een serieuze uitdaging", zegt ze. "Vooral omdat de pop authentiek moet zijn, maar benodigdheden daardoor vaak niet meer in de handel in België te krijgen zijn. Ik moest ze zoeken in Engeland en Amerika. Eens klaar, zal ik wel trots zijn op het resultaat."