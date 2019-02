Wel vuurwerk met eindejaar, toch geen GAS-boetes Nele Dooms

13 februari 2019

18u09 0 Dendermonde Hoewel er in Dendermonde tijdens de oudejaarsnacht op diverse plaatsen vuurwerk werd afgeschoten door bewoners, zijn er toch geen GAS-boetes voor uitgeschreven. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraad over de handhaving van het verbod op vuurwerk in de Ros Beiaardstad.

In Dendermonde geldt een verbod op vuurwerk en wensballonnen. Dat is zo opgenomen in het algemeen politiereglement. De stad maakt er gewoonte van om in aanloop van de eindejaarsavond het verbod altijd nog eens te benadrukken. “Toch was ook deze keer weer te merken dat sommige bewoners het verbod aan hun laars lappen en toch vuurwerk afschieten”, zegt raadslid Laurens Hofman. “Uit navraag bij de stadsadministratie blijkt echter dat er geen GAS-boetes werden uitgeschreven. Dat lijkt ons niet logisch. Een sanctionerend reglement zonder handhaving heeft weinig nut.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) beaamt dat er geen GAS-pv’s zijn voor de voorbije eindejaarsperiode. Nochtans kwamen er wel zes meldingen van vuurwerk binnen. Het jaar voordien waren dat er vier. “En het klopt dat we dit verbieden”, zegt Buyse. “Om diverse gekende redenen, zoals de vele gevaren van vuurwerk en hinder voor huisdieren. We hebben de voorbije jaren erg inzet op sensibilisering van onze bevolking, in de hoop dat ze geen vuurwerk afsteken. Jammer genoeg luistert niet iedereen.”

Volgens Buyse ligt het probleem echter bij de moeilijkheid om objectieve waarnemingen te doen. “Als het donker is, merk je vuurwerk snel op”, zegt hij. “Maar van waar het dan precies komt, is moeilijk te zeggen. En als de dader niet gekend is, kan er ook geen GAS-boete volgen. We kunnen onze lokale politie ook niet actief op pad sturen om overtreders op dit vlak op te sporen. De nieuwjaarsnacht is al druk genoeg. Deze jaarwisseling alleen al kreeg de nachtshift negentien oproepen te verwerken. Vuurwerk is dan niet één van hun prioriteiten.”