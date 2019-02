Weer staking bij afvalophalers Verko Nele Dooms

07 februari 2019

08u28 0 Dendermonde Er is donderdagochtend opnieuw een staking uitgebroken bij de ophaaldienst van afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare. Aanleiding van de staking is de uitspraak van de arbeidsrechtbank die in de loop van de dag verwacht wordt, in het proces dat een vakbondsafgevaardigde tegen Verko aanspande.

De sociale onrust bij Verko is duidelijk nog lang niet opgelost. Begin januari vonden al drie stakingsweken plaats. Een minderheid van de afvalophalers legde toen het werk neer als symbolische steun voor hun vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens. Die was naar de arbeidsrechtbank gestapt wegens “discriminatie en pesten” omdat hij van Verko een andere job had toebedeeld gekregen en daar niet mee akkoord was. Ondertussen is de man ontslagen. De arbeidsrechtbank doet donderdag uitspraak in deze zaak. De vakbonden kondigden naar aanleiding hiervan al een protestmars donderdagnamiddag aan, met een optocht van op de Grote Markt in Dendermonde naar de rechtbank aan de Noordlaan.

Maar deze ochtend is opnieuw een staking uitgebroken. Elf Verko-medewerkers zijn niet aan de slag gegaan en zijn normaal gezien van plan om ook vrijdag nog te staken. Omdat het merendeel van het personeel wel aan de slag is, maakt Verko zich wel sterk dat bijna alle rondes van de afvalkalender uitgevoerd kunnen worden, behalve de GFT-ophaling in Lebbeke, Laarne en Wetteren. PMD wordt in deze gemeenten wel opgehaald.

“We doen er alles aan om vrijdag inhaalrondes te organiseren”, klinkt het bij Verko. “We vragen daarom aan de inwoners om het niet-opgehaalde afval tot vrijdag te laten staan. Afval dat er vrijdagavond nog zou staan, moet wel aan de straatzijde verwijderd worden en opnieuw aangeboden worden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort.”