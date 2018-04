Weer speelstraten in zomervakantie 06 april 2018

02u29 0

Dendermonde wil de komende zomervakantie weer verschillende speelstraten mogelijk maken in de stad. Inwoners kunnen nu al een aanvraag indienen. In een speelstraat zijn kinderen baas en kunnen ze veilig op straat spelen. Hiervoor wordt de straat met hekken afgesloten. Alleen de bewoners mogen er met de wagen in, maar die moeten dan stapvoets rijden en kinderen voorrang geven. Alleen woonstraten waar geen doorgaand verkeer passeert, komen in aanmerking voor dit initiatief. Wie zijn straat wil omtoveren tot speelstraat, moet voor 27 april een aanvraagformulier bij de jeugddienst bezorgen. Info: 052/21.20.93 of jeugddienst@dendermonde.be of www.dendermonde.be/speelstraten. (DND)