Weer pak bezoekers voor Kerststallentocht ZO'N 2.000 WANDELAARS GENIETEN VAN 26STE EDITIE KOEN BATEN

02u29 0 Geert De Rycke Eén van de kerststalletjes die je in de straten van Baasrode kon bezoeken. Dendermonde De straten in Baasrode werden gisteren opnieuw omgetoverd tot een groot parcours vol met kerststallen. Een 17-tal stalletjes stonden verspreid over de gemeente en honderden wandelaars gingen er op bezoek om te genieten van een hapje en een drankje. De tocht was zoals elk jaar opnieuw een groot succes en de organisatie blikt tevreden terug.

Met bijna 2.000 bezoekers in de straten van Baasrode, was de kerststallentocht opnieuw een groot succes. Het was intussen al de 26ste editie die de Gezinsbond organiseerde en de kerststallen blijven er maar bijkomen. Dit jaar waren er langs het parcours maar liefst 17 stopplaatsen. Elke kerststal beeldt zijn eigen tafereel uit en samen vormen ze een geheel. De tocht is een evenement waar elke Baasrodenaar steevast naar uitkijkt en dat was ook nu het geval. De kerststallentocht komt vooral tot stand door verenigingen uit Baasrode, maar na zoveel jaren succes mag de gemeente ook mensen verwelkomen uit de regio Antwerpen en andere streken.





Ook dit jaar hadden alle verenigingen opnieuw hun beste beentje voorgezet om leuke kerststallen in elkaar te knutselen. Je kon onder meer langs gaan bij de Baasroodse Feestraad, Jeugdhuis Fluks, Pasar, de scouts en tal van andere verenigingen. Langsheen de Schelde op Driehuizen was er een kerststal voorzien aan het water. Maaike en Johnny uit Baasrode kwamen met enkele vrienden en hun kinderen ook afgezakt naar de kerststallentocht om er de sfeer op te snuiven. "Het is onze jaarlijkse daguitstap deze periode. We komen eens buiten en het is gewoon heel gezellig om al deze kerststallen langs het parcours te bezichtigen", aldus Maaike. "Ook voor onze kinderen is het heel leuk en zij reageren bijzonder enthousiast."





Geert De Rycke Langs de Schelde op Driehuizen was er ook een stalletje aan het water voorzien.

Tombola

Uiteraard kon men tussendoor ook genieten van een heerlijke jenever met een hapje en bijhorende muzikale intermezzo's. Tijdens de tocht waren er ook letters te vinden die een antwoord vormden, dit antwoord kon je dan binnenbrengen in de Vliet en dan waren er prijzen te winnen in een tombola. Zoals elk jaar gaat ook een deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar werd er voor Ziekenzorg gekozen.