Wedstrijd modelvliegtuigen 02 juni 2018

De Dender Eagles Modelvliegclub organiseert op zondag 3 juni een 'Triple Five wedstrijd modelvliegtuigen'. Dat is een wedstrijd voor radiobestuurde elektro-zweefvliegtuigen. Daarbij wordt telkens maximaal gedurende één minuut gebruik gemaakt van de elektromotor om tot maximum 200 meter hoogte te klimmen. Daarna moet de bestuurder zijn vliegtuig vijf minuten doen zweven, met een doellanding als afsluiter. Gelijktijdig zijn er altijd vier of vijf zweefvliegtuigen in de lucht. Spektakel is verzekerd. De wedstrijden starten om 10 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht op het Modelvliegterrein, aan de Eksterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde.





Meer informatie via: www.dendereagles.be. (DND)