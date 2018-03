Watertorenstraat wordt woonerf STADSBESTUUR BETAALT HERAANLEG VOLLEDIG UIT EIGEN ZAK NELE DOOMS

02 maart 2018

03u05 0 Dendermonde De Watertorenstraat wordt een woonerf. Het stadsbestuur gaat voor een volledige heraanleg, met gescheiden riolering. De straat ligt er zo slecht bij dat de stad niet wacht op subsidies, maar de volledige kost, zo'n 360.000 euro, zelf zal betalen.

De Watertorenstraat kent al jaren problemen. Voornaamste oorzaak is een totaal verouderde riolering. "Daardoor doen zich regelmatig plaatselijk verzakking en afwateringsproblemen voor", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Het wegdek in asfalt vertoont op heel wat plaatsen scheuren en barsten. In de voetpaden liggen tegels los of verzakt of zijn ze gebroken. Kortom, de straat is dringend toe aan een opknapbeurt en opwaardering."





Geen tien jaar wachten

Omdat de toestand van de riolering zo nijpend is, besliste het stadsbestuur om het project volledig in eigen handen te nemen. "Een subsidiedossier om een toelage van de Vlaamse overheid te krijgen, zou ons snel bijna tien jaar doen wachten op een heraanleg", zegt Dierick. "Zo lang willen we deze straat er niet in deze toestand laten bijliggen. Daarom heeft het schepencollege beslist om alles volledig zelf te financieren, ook al is dat een heel groot bedrag."





Een ontwerp voor de heraanleg is klaar. Het studiebureau SWBO tekende de Watertorenstraat uit als 'woonerf'. Dat betekent dat er na de heraanleg een snelheidsbeperking van twintig kilometer per uur zal gelden. "De verblijfsfunctie primeert dus op de verkeersfunctie en de zwakke weggebruikers mogen gebruikmaken van de volledige breedte van de weg en hebben altijd voorrang", legt Dierick uit. "Het moet vooral een aangename woonstraat worden. Spelen op straat is zelfs toegestaan in een woonerf."





De Watertorenstraat krijgt asverschuivingen, plantvakken en parkeerstroken, zodat er geen rechtlijnig traject bestaat. Dat remt de snelheid van autobestuurders af. Elke parkeerplaats, in totaal zijn dat er 35, wordt afgebakend en de straat krijgt ook voldoende groen. Er komt ook nieuwe LED-straatverlichting. Overal komt een gescheiden riolering.





"We roepen de bewoners op om ook zelf inspanningen te leveren voor een aangename en groene straat", zegt Dierick. "Dat kan door tegeltuintjes aan te leggen aan voorgevels van huizen. De stad ondersteunt mensen die in dit project mee willen gaan."





Bedoeling is dat de gemeenteraad midden in het jaar zijn fiat geeft voor het dossier. De eigenlijke heraanleg van de Watertorenstraat en realisatie van gescheiden riolering zal in 2019 plaatsvinden.