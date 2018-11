Watertorenstraat wordt woonerf met nieuwe riolering Project zal stad in totaal 500.000 euro kosten Nele Dooms

08 november 2018

15u58 1 Dendermonde De Watertorenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde krijgt volledig nieuwe riolering. Dat moet een einde brengen aan de vele verzakkingen in de straat. Het stadsbestuur kiest meteen ook voor een volledige heraanleg tot woonerf. Daar hebben de bewoners zelf voor gekozen. Het hele project zal de stad in totaal bijna 500.000 euro kosten.

De Watertorenstraat in Sint-Gillis verkeert momenteel in heel slechte staat. Met regelmaat van de klok komen bij de stad meldingen binnen over verzakkingen van het wegdek. “Tot nu toe lapten we die verzakkingen keer op keer op, maar de problemen doken steeds weer op”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Daarom lieten we een camera-onderzoek van de riolering uitvoeren. We hadden al een vermoeden dat die gebrekkig zou zijn, maar de toestand was nog kritieker dan gedacht. De rioolbuizen zijn er zo slecht aan toe dat we onmiddellijk moeten ingrijpen.”

De enige oplossing is de riolering volledig vernieuwen. Het stadsbestuur zal dat volledig op eigen kosten doen. “Normaal gezien kan je voor zo’n projecten subsidie aanvragen”, legt Dierick uit. “Maar dan kost het alweer ettelijke jaren voor die toegekend worden en de werken kunnen starten. Die tijd hebben we niet. Daarom betalen we als stad alles zelf. Dan kan het project veel sneller gaan. Het dossier was eigenlijk niet voorzien in onze meerjarenbegroting, maar we hebben de nodige budgetten kunnen vrijmaken.”

Heraanleg straat

Bij de vernieuwing van de riolering zal het stadsbestuur meteen ook de hele straat heraanleggen. Uit twee scenario’s kozen de bewoners zelf het ontwerp van een woonerf. “Dat wil zeggen dat de straat, van gevel tot gevel, in uniforme kleinschalige materialen wordt aangelegd”, legt Dierick uit. “Er zal ook veel meer groen aanwezig zijn in de toekomst. Voor auto’s van bewoners is dwarsparkeren voorzien. In een woonerf hebben kinderen, voetgangers en fietsers altijd voorrang op autoverkeer. Er mag maximum twintig kilometer per uur gereden worden. Een woonerf is hier ideaal, omdat het een doodlopende straat is. De bewoners krijgen met dit project een heel aangename leefomgeving.”

Studiebureau SWBO zal een ontwerp opmaken voor het hersteldossier van de riolering. De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed, zodat de stad op zoek kan naar een geschikte aannemer voor de make-over van de Watertorenstraat. “Normaal gezien moet die begin 2019 kunnen starten”, verwacht Dierick. “De werken zullen een paar maanden duren en dan zit heel de Watertorenstraat in het nieuw en is de ellende voorbij.”