Waterlek in Hemelstraat 07 juli 2018

In Sint-Gillis-Bij-Dendermonde hebben enkele bewoners donderdagmiddag een paar uur zonder water gezeten. De oorzaak was een waterlek ter hoogte van het rondpunt aan de Hemelstraat en de Snuifmolenstraat. Het ging voornamelijk om de straten in de buurt van de stationsomgeving. Watermaatschappij Farys kwam onmiddellijk ter plaatse om het lek te herstellen. Rond 17 uur waren de problemen opgelost en hadden de bewoners opnieuw water. (KBD)