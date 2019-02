Water van 6 graden klein bier voor Dendermondse IJsberen Nele Dooms

Water van amper zes graden ? Dat is klein bier voor de Dendermondse IJsberen en hun collega’s van overal elders in het land. Het was zondagochtend verzamelen geblazen in de vijver aan zwembad Olympos van Dendermonde. De Dendermondse IJsberenclub organiseerde er haar jaarlijkse IJsberenfestival. Dat is ondertussen al meer dan veertig jaar een traditie. “Voor de ijsberen zelf betekent het genieten van een duik in koud water, voor de omstaanders en toeschouwers is het spektakel”, zegt Yorick De Plecker van de club. “Het doet ons alleszins plezier dat hier belangstelling voor blijft. Al mocht de temperatuur van het water voor ons zelfs nog wat lager liggen.” Hoewel het IJsberenfestival draait om verschillende wedstrijden, zoals de beste club en de snelste ijsbeer, doen de meeste deelnemers toch gewoon mee voor het plezier. “Als nergens anders geldt hier vooral dat deelnemen belangrijker is dan winnen”, zegt De Plecker. “Het draait hier niet om competitie, maar om genieten. Hoe kouder het water, hoe liever we dat hebben. IJsberen zwemmen voor hun plezier, voor de kick en om hun gezondheid een boost te geven. Dit zorgt immers voor een betere weerstand tegen ziekten, bevordert de bloedsomloop een geeft zelfs meer zelfvertrouwen.”