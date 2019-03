Wat is belangrijk voor nieuwe Gedempte Dender: denk digitaal mee Nele Dooms

20 maart 2019

“Wat vindt u belangrijk voor een nieuwe invulling van de parking Gedempte Dender?” Daar mogen alle Dendermondenaren hun gedacht over zeggen. Het is een eerste stap in het participatietraject dat het Dendermondse stadsbestuur opzet om het huidige parkeerterrein op te waarderen. Elke Dendermondenaar mag hierover mee nadenken en online discussiëren. De stad besliste recent om de Gedempte Dender, die op termijn weer open gelegd zal worden, in afwachting daarvan toch een nieuwe invulling te geven. “Het deel van de site aan de kant van de Noordlaan moet een toegankelijk, duurzaam en innovatief project worden en een meerwaarde geven aan de omgeving”, zegt schepen van stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “De eerste stap is bepalen welke criteria belangrijk zijn bij het kiezen van het project dat we uiteindelijk gaan realiseren. Daarom mogen de Dendermondenaren aangeven wat ze het belangrijkste vinden, waaraan het project zeker moet voldoen, wat er nodig is voor een succesvol idee.” Ideeën zijn tot 28 maart welkom via www.denkmee.dendermonde.be.