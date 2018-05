Wat als... je even een begijntje kon zijn? 03 mei 2018

02u38 0 Dendermonde Wie het Sint-Alexiusbegijnhof bezoekt, moet niet opkijken als hij of zij er plots kleine begijntjes ziet rondlopen. Dat kadert binnen een reeks nieuwe educatieve ateliers voor scholen van de Stedelijke Musea.

Klassen kunnen aan de slag om op een interactieve manier meer te ontdekken over het vroegere Dendermonde. Onder andere oude ambachten komen aan bod, maar ook het Sint-Alexiusbegijnhof. Geen duffe rondleidingen meer dus, maar de kans voor kinderen om zich echt in te leven in het leven van een vroeger begijntje.





Workshop

"Het educatieve aanbod is een belangrijk deel van de werking van de Dendermondse Musea", zegt educatief medewerker Thomas Verwaeren. "Daarom kreeg dit een update om alles aantrekkelijker te maken. Een workshop rond het Sint-Alexiusbegijnhof is een nieuwigheid." De leerlingen van de H.Hartschool van Sint-Niklaas waren één van de eersten die de workshop over het leven van de begijntjes mochten ontdekken en reageerden enthousiast. "Het atelier omvat eerst een inleidend animatiefilmpje over de Zilverschat van het begijnhof", zegt Verwaeren. "Daarna mogen de kinderen zich verkleden in de tenue van de vroegere begijntjes en gaan ze op pad door het begijnhof. Het is een zoektocht door de site om zo de geschiedenis ervan te leren kennen. Aan het einde van de workshop knutselen ze ook zelf een Zilverschat in elkaar." (DND)