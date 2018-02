Warmte in buurthuis Jan en Alleman 27 februari 2018

De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde, zet deze week elke avond de deuren van het Buurthuis Jan en Alleman in Baasrode open. Aanleiding is de extreme koude deze week.





"Met code geel zitten we met temperaturen voor minstens drie dagen op rij tussen -5°C en -1°C", zegt Gino Bertin van De Tondeldoos. "Vooral voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij is dit een gevaarlijke situatie. Onder andere ouderen, jongeren, daklozen en dieren moeten extra beschermd worden. Daarom nemen wij als Tondeldoos ook initiatief. In ons buurthuis kunnen mensen wat warmte opdoen. De Jan en Alleman bevindt zich in de wijk Hof ten Rode, aan de Theo Vermylenstraat in Baasrode. Het buurthuis zal deze week elke avond open zijn van 18 tot 22 uur. Er zal telkens een vrijwilliger aanwezig zijn en er staat onder andere koffie klaar. (DND)