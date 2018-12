Warmste Week in De Dammen met theelichtjes Nele Dooms

19 december 2018

Het wijkcomité van de De Dammenlaan en omgeving in Dendermonde zorgt voor een actie in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. “We nemen deel met een eenvoudige actie”, zegt Peter Gorlé van het wijkcomité. “We willen zoveel mogelijk theelichtjes aan 1 euro verkopen. We bieden ook kaarsenhouders in de vorm van de vlam van de Warmste Week aan tegen 5 euro.” De verkoop vindt plaats op zaterdag 22 december. Geïnteresseerden kunnen terecht in de kantine van hondenschool Paws & Friends, aan het voormalige voetbalterrein achteraan in de wijk. De actie start vanaf 17 uur. “Om 17.30 uur zullen we alle theelichtjes tegelijk aansteken”, zegt Gorlé. “Dat moet een sterk en intens symbolisch moment worden, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Bij het licht van hopelijk vele vlammetjes kunnen de aanwezigen dan nog genieten van een gezellig moment.” Iedereen is welkom. Info: peter.gorle@hotmail.com.