Warme, maar geslaagde editie Meire M'orough Koen Baten

29 juli 2018

10u32 0

Aan de Kalendijk naast het zwembad Olympos is de 15e editie van het folkfestival Meire M'orough opnieuw een schot in de roos geweest. Heel wat inwoners zakten af om er de gezellige sfeer op te snuiven en te genieten van tal van activiteiten. Ook de organisatie is tevreden. "Je hebt zo van die jaren dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen, en dit was er zeker zo een. Het was een perfecte editie met veel zon en amusement, dus kan ik tevreden terugblikken", aldus Stijn Moonen. Dit jaar waren er ook enkele aanpassingen, er was een Gallisch dorp voorzien en de activiteiten waren veel interactiever dan vorig jaar en anders geordend. "Dit was een experiment vanuit onze organisatie, en het was meer dan geslaagd", klinkt het. Door de droogte en de warme temperaturen had de organisatie ook wel wat preventieve maatregelen genomen in verband met het roken op het terrein, maar er ontstonden geen problemen.