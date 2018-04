Warm onthaal voor nieuwe inwoners 24 april 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde bood de nieuwe inwoners een warm onthaal aan. De verwelkoming was bedoeld voor iedereen die tussen juli en december nieuw in de Ros Beiaardstad kwam wonen. Die werden allemaal persoonlijk uitgenodigd in het stadhuis. De onthaalvoormiddag is een traditie in Dendermonde. De aanwezigen kregen een multimediavoorstelling te zien om Dendermonde en de deelgemeenten beter te leren kennen. Daarna trokken de nieuwe inwoners er met stadsgidsen op uit om de binnenstad en de vernieuwde Lakenhalle te ontdekken. Afsluiten gebeurde met een gezellige receptie.





(DND)