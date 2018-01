Wannes in jazz-versie 02u29 0

De liedjes van zanger Wannes Van de Velde in een jazzversie. Dat is waar Jokke Schreurs en zijn kwartet voor zorgen tijdens een muzikale voorstelling in Dendermonde. Wannes Van de Velde is in Nederlandstalig België vooral bekend als bard en liedschrijver, veel minder als componist. Nochtans heeft hij ook een schat aan schitterende composities afgeleverd, die ook zonder tekst moeiteloos overeind blijven. Die songs worden gebracht door Schreurs. Die is bekend als gitarist en vertolker van muziek van Django, maar brengt nu de muziek van Wannes.





De voorstelling is de ideale kennismaking voor Wannes-liefhebbers die niet zoveel van jazz kennen en geschikt voor jazzliefhebbers die op een andere manier van de muziek van Wannes willen genieten. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 19 januari om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 14 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)