Wandelen met racehonden op rust KÜRT ROGIERS IS PETER VAN ACTIE VOOR MISHANDELDE DIEREN NELE DOOMS

30 mei 2018

02u34 1 Dendermonde Liefde voor de windhond: in Spanje niet, bij ons gelukkig wel. En met 'Grembergen Wandelt' laten Gunther Verhelst en Isabelle De Baets dat ook zien. Zij krijgen de steun van Kürt Rogiers voor hun evenement, waarmee ze geld willen inzamelen voor de vaak mishandelde racehonden.

De Spaanse windhond stond altijd al met stip op één als favoriete hond van Gunther Verhelst (47). Toch had het gezin uit Grembergen eerst een maltezertje in huis. "Toen die in september 2016 overleed, was ons huis echt zo leeg", vertelt Isabelle De Baets (42). "Daarom overwogen we om een nieuwe hond te nemen. Net op dat moment waas onze dochter aan een schoolopdracht over dierenleed en leerde we zo de Spaanse windhond kennen. Naarmate we er ons meer in verdiepten, leerden we meer over de schrijnende verhalen over de viervoeters in Spanje. We besloten om het goede voorbeeld te geven en zelf zo'n windhond te adopteren. Ondertussen is Costa al anderhalf jaar bij ons."





Honden mishandeld

Het lot van Spaanse windhonden of galgo's blijkt schrijnend. "Deze dieren worden ingezet voor de jacht en in racewedstijden, maar vanaf ze niet meer presteren wacht hen de dood. De dieren worden er mishandeld en opgehangen. Ze kennen er weinig liefde", zegt Gunther. Gelukkig zijn er ook organisaties zoals Save Galgo Belgium die de Spaanse windhonden redden uit dodenstations en adoptiegezinnen voor hen zoeken."





Het is voor die vzw Save Galgo Belgium dat het Grembergse paar nu geld wil inzamelen. Dat gebeurt met 'Grembergen Wandelt'. "Zelf heb ik wel al wat ervaring met evenementen door tien jaar lang Snuffelrock in Grembergen mee te organiseren", zegt Gunther. "We zijn aangenaam verrast door de enthousiaste reacties van de mensen."





Acteur Kürt Rogiers, die ook in Grembergen woont en gekend staat als dierenvriend, neemt het peterschap van de benefietactie op zich. "Ik vind dierenbescherming erg belangrijk en heb zelf een groot hart voor honden. Zo was ik ook al het gezicht van Greyhounds in Nood", zegt hij. "Toen Isabelle en Gunther me om steun vroegen, heb ik dan ook niet geaarzeld om toe te zeggen. Het is onbegrijpelijk wat mensen de windhonden kunnen aandoen. De hele familie Rogiers zal op de actie zondag aanwezig zijn."





'Grembergen wandelt' vindt plaats op zondag 3 juni. Vanaf 12 uur kan iedereen aanschuiven aan een pasta- en dessertbuffet. Op wandel vertrekken, met of zonder hond, kan individueel vanaf 13 uur. Er vinden ook workshops 'Shiatsu-massage voor honden' plaats. Om 14 uur is het vertrek van een gezamelijke wandeling voorzien. Plaats van het gebeuren is zaal De Grind van de VLEK-school aan de Rootjensweg in Grembergen. Info: www.grembergenwandelt.be.