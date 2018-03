Wandelen door verwoeste stad in 1914 APP TOONT DENDERMONDE TIJDENS EERSTE WERELDOORLOG NELE DOOMS

17 maart 2018

02u32 0 Dendermonde Een virtuele wandeling maken door een verwoest Dendermonde in 1914, het kan dankzij een nieuwe app. Op basis van oude foto's is een unieke online 3D-voorstelling gemaakt. Wie wil kan ronddwalen langs, tussen en over smeulende brokstukken.

Niet toevallig wordt deze nieuwe app gelanceerd in de herdenkingsperiode van Honderd Jaar Groote Oorlog. Ook Dendermonde werd immers tijdens de Eerste Wereldoorlog enorm zwaar getroffen. Meer dan 1.200 woningen en openbare gebouwen werden verwoest. Nog eens 900 gebouwen werden ernstig beschadigd. "In 1914 hielden de Duitsers lelijk huis in onze stad", weet burgemeester Piet Buyse (CD&V). "De belangrijke brug over de Schelde vormde de inzet van verschillende gevechten met de Duitsers. Onze stad werd volledig plat gebrand en gebombardeerd. Dendermonde werd een spookstad, waarvan de meeste gebouwen in de as lagen."





Die vernielingen worden in een film met 3D-beelden al belicht in het nieuwe toeristische bezoekerscentrum in de gerestaureerde Lakenhallen in het stadhuis. Een nieuwe app vormt daar nu een vervolg op. "Zo kan iedereen van op zijn eigen computer van nabij kennismaken met wat het oorlogsgeweld deed met de stad", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V), bevoegd voor de Stedelijke Musea.





Levensechte beelden

Op basis van vroegere plannen en oude foto's van vlak na de verwoestingen, is een unieke online 3D-omgeving ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat iedereen kan rondwandelen in het Dendermonde van 1914. "De virtuele omgeving biedt levensechte beelden, zodat de belevingswaarde erg hoog ligt", zegt Buyse. "Je beleeft hoe het was voor de inwoners die terugkeerden naar hun huis, nadat de Duitsers toesloegen en zo kom je meer te weten over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog."





Wie de app probeert, wandelt door de straten in de binnenstad, vooral op en rond de Grote Markt en omgeving. Overal staan huizen in brand, liggen brokstukken te smeulen,... "Je kan zelfs over het puin wandelen, klinkt het. "Dankzij deze app kan je ook goed vergelijken met het huidige stadsgezicht: welke gebouwen de verwoestingen overleefden en gespaard bleven en welke later opnieuw opgetrokken werden."





Om de omvang van de vernielingen nog duidelijker te maken, zijn ook allerlei informatiepunten voorzien. Die bevatten getuigenissen, rapporten op basis van ooggetuigenverslagen en krantenartikels van toen. Tijdens een voorproefje bij leerlingen van het Oscar Romerocollege waren de reacties laaiend enthousiast.





De applicatie werd op vraag van de Stedelijke Musea, met steun van de provincie ontwikkeld door de firma Mindscape3D uit Gent. Downloaden of online bekijken kan via www.cultuurwijzer.be of de stadswebsite www.dendermonde.be.