Wandelen alleen voor 55-plussers? Niet zo met het stevige tempo van Active Walking Nele Dooms

06 december 2018

13u03 0 Dendermonde Atletiekclub AC Denderland van Dendermonde lanceert een nieuw initiatief: Active Walking. Daarbij kunnen liefhebbers in groep een wandelactiviteit ondernemen.

“We ondervonden de voorbije jaren dat mensen regelmatig afhaakten, omdat lopen of joggen om diverse redenen niet meer lukte”, zegt Marjan Anseeuw van Denderland. “Daarbij werden we ook geconfronteerd met de vraag naar wandelgroepen. Wandelen zit immers in de lift. Het is niet langer de sport van de 55-plusser. Omdat er al genoeg wandelclubs zijn, besloten we om van start te gaan met Active Walking.”

Active Walking is een vorm van sportief wandelen. Er wordt stevig doorgestapt aan een snelheid van 5 à 7 kilometer per uur. “Het vormt een brug tussen wandelen en lopen, maar het is ook zeker geen snelwandelen”, klinkt het. “Eigenlijk krijg je een full body workout en leer je de spieren op een correcte manier te gebruiken. We focussen op voeten, heupen, hoofd en schouders en de armen.”

Een eerste proefproject was al een groot succes, zodat Denderland Active Walking nu definitief in het aanbod opneemt. De trainingen vinden elke dinsdag en donderdag plaats, telkens vanaf 19.35 uur. In tien weken tijd bouwen de deelnemers hun kilometers op. Info: www.acdenderland.be.