Wandelcub Pasar verkent polder Vlassenbroek Nele Dooms

21 november 2018

De wandelcub van Pasar Dender heeft er een heerlijke wandeltocht in de polder van Vlassenbroek opzitten. Gids van dienst was Jean-Pierre Penninger van Natuurpunt. Hij nam de deelnemers mee door het pittoreske dorpje Vlassenbroek en haar prachtige velden. “Tijdens deze tocht maakten we kennis met het Sigma-plan en de dijkwerken voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden”, zegt Etienne Hermans van Pasar. “De dertig deelnemers genoten met volle teugen van het gebeuren. Napraten gebeurde bij een lekker pintje.”