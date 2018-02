Wandelaars opgeschrikt door schoten langs dijk in Vlassenbroek 20 februari 2018

02u47 0 Dendermonde Een koppel wandelaars uit Lebbeke is zaterdagavond rond 18.15 uur langs de dijk aan de Schelde in Vlassenbroek opgeschrikt door enkele schoten vanuit een terreinwagen.

Marc De Wolf en zijn vrouw waren bij valavond vertrokken in Vlassenbroek voor een wandeling, toen ze na een kilometer plots een eerste schot hoorden. "We zagen toen nog niet meteen waar het vandaan kwam, enkele tellen later passeerde er een terreinwagen die door de velden aan het rijden was. Op hun dak was een grote lamp geïnstalleerd die aan het zoeken was." Op dat moment waren er nog meerdere wandelaars op de dijk. Een gezin met een jong kind en ook enkele fietsers passeerden nog vlakbij.





Kort nadien volgde een nieuw schot. "Hun lamp bleef zoeken, maar ze bleven ook gewoon verder rijden. Een bijzonder gevaarlijke situatie, zeker omdat het hier bochtig is en je niet altijd weet wie er nog op de dijk wandelt. Toen ik mijn hoofdlamp opzette en naar hen scheen vertrokken ze gewoon. In een café vlakbij zeggen ze dat het mogelijk stropers waren", aldus Marc.





Waarschuwing

De man zelf kon geen nummerplaat noteren. Hij maakte ook geen melding bij de politie van Dendermonde. "Ik wil iedereen gewoon waarschuwen om voorzichtig te zijn", besluit Marc.





(KBD)