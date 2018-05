Walvissers schenken cheque aan Levensvreugde 16 mei 2018

De vzw "De Walvissers van Haghem" uit Oudegem steunen Levensvreugde Verblijven vzw uit Aalst. Dat is een voorziening die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en aangepaste woongelegenheden aanbiedt. De Oudegemse visclub overhandigde een cheque van 1.000 euro aan de organisatie. "Elk jaar steunen we een goed doel", zegt Michaël Houthoofd van De Walvissers. "Dit jaar is dat Levensvreugde. We zijn blij dat we op deze manier een sociaal steentje kunnen bijdragen."





De cheque werd overhandigd op het kerkplein van Oudegem.





(DND)