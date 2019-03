Wally De Doncker leest voor in bib Nele Dooms

14 maart 2019

17u18 0

De bibliotheek van Dendermonde krijgt op zaterdag 16 maart auteur Wally De Doncker op bezoek. Dat kadert binnen de Jeugdboekenmaand die momenteel loopt. De Doncker zal voorlezen uit zijn boek “Ik ben heel veel liefde”. Dat schreef hij samen met tekenares Fatinha Ramos. De voordracht begint om 10.30 uur. Iedereen kan gratis komen luisteren. Liefhebbers kunnen terecht in de hoofdbibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: www.dendermonde.be of 052/46.81.00.