Walking Dender breidt uit naar Vlasmarkt Veiligheidsdiensten verplichten organisatie parcours te verruimen Nele Dooms

24 juli 2018

14u45 4 Dendermonde De Walking Dender in Dendermonde krijgt een ruimer parcours. Het is één van de nieuwigheden waar het Feestcomiteit Dendermonde dit jaar op inzet. Ook de openluchtfuif op de Grote Markt krijgt een aanpassing. En als extraatje komt er een kinderfuif bij.

Het Feestcomiteit Dendermonde slaagde er de voorbije jaren in om Dendermonde weer te doen leven tijdens het kermisweekend. Op dat elan gaat de organisatie ook deze zomer voort. De Walking Dender, met tientallen kraampjes en allerlei lekkers langs de boorden van de Oude Dender, en de openluchtfuif op de Grote Markt, blijven de traditionele vaste waarden. Al heeft het comité een aantal aanpassingen.

Zo krijgt de Walking Dender een ruimer parcours. Daarvoor wordt ook de Vlasmarkt mee opgenomen in het traject om standhouders met hapjes en drankjes een plaats te geven. "Een verplichting van de veiligheidsdiensten", zegt voorzitter van het Feestcomiteit Johan De Backer. "Het evenement is jaarlijks een immens succes. Maar dat betekent ook dat het op sommige plaatsen op het parcours echt dringen is. Op de Koningin Astridlaan bevonden zich bijvoorbeeld al vaak te veel mensen op eenzelfde plaats. Echt veilig kan je zoiets niet noemen. Daarom verspreiden we kraampjes nu ook langs de Vlasmarkt. Zo ontstaat meer plaats tussen de standjes en dus extra ruimte voor de bezoekers."

Ondertussen stevent de Walking Dender nu al af op een nieuw succes. De organisatoren verwachten dat ze meer dan zeventig standhouders zullen mogen verwelkomen. "Zij bieden lokale gerechten, barbecuehapjes, uitheemse specialiteiten en lekkere drankjes aan", klinkt het. "De interesse van horeca en verenigingen om deel te nemen blijft groot. Het is het bewijs dat er nog lang geen sleet zich op dit concept."

De jaarlijkse openluchtfuif op de Grote Markt kende de voorbije jaren wel een wisselend succes. "We merkten de voorbije jaren dat de jongeren wel nog opdaagden voor dit gebeuren, maar de dertigers en veertigers begonnen weg te blijven", zegt De Backer. "We wijten dit aan de keuze van de deejay's van de voorbije jaren, die meer muziek voor jongere mensen draaiden. Daarom passen we de formule dit jaar aan. In plaats van uitsluitend te werken met plaatselijke talent achter de draaitafels, kiezen we voor een aantal radio-dj's. Drie freelance discjockey's van de 'File-Fuif' op Studio Brussel komen langs om op onze Grote Markt hun ding te doen. DJ Walt, DJ Team Gomoris en DJ Double D mixen klassiekers en nieuwe hits, zodat echt elke leeftijd aan zijn trekken komt."

Er zal dit jaar overigens al van in de namiddag ambiance zijn op de Grote Markt. Voor de eerste keer staat de Stylo-fuif voor kinderen op het programma. "Het is de Kindergemeenteraad van Dendermonde die met dit idee kwam", zegt De Backer. "De leden kunnen ideeën opperen voor initiatieven in de stad. Een fuif was er daar één van. Samen met de Jeugddienst maken we die wens waar."

De elfde Walking Dender vindt plaats op vrijdag 24 augustus, vanaf 19 uur. De openluchtfuif op de Grote Markt is gepland op zaterdag 25 augustus.