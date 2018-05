Wagenbouwers geven workshop 14 mei 2018

02u26 0 Dendermonde Heel wat wagenbouwers van bloemenwagens verzamelden het voorbije weekend in de nieuwe werkhal op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde voor een workshop 'bloemenwagens maken'.

Die werd georganiseerd door het Bloemencorsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde. "We organiseren deze lessen om wagenbouwers de kans te geven nog beter de kneepjes van het vak te leren kennen voor de bouw van hun wagens", zegt Bram Buytaert.





"Er is aandacht voor alle facetten van wagenbouw, zoals onder andere constructielassen, fijn lassen, isomo snijden, de algemene opbouw van een wagen en de kleurkeuze. Het is een echte doe-cursus."





Deelnemers kregen alvast ook de tijd en ruimte om de figuren voor de actuele wagens te lassen en te snijden.





(DND)